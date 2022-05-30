fbpx
حوادث

إدانة غيني بتهمة السرقة بالجديدة

منذ 15 دقيقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة شاب من غينيا كوناكري، يبلغ من العمر 17 سنة، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والتسول والإقامة غير الشرعية. وجاء إيقاف المهاجر المذكور من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بناء علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة