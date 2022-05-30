حوادث
إدانة غيني بتهمة السرقة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة شاب من غينيا كوناكري، يبلغ من العمر 17 سنة، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والتسول والإقامة غير الشرعية. وجاء إيقاف المهاجر المذكور من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بناء علىأكمل القراءة »
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