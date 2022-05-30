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حوادث

جزائري يتزعم شبكة تهريب “القرقوبي”

منذ 8 دقائق
فر إلى مغرب والأمن ضبط شحنات من “إيكستازي” وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، يدها على صيد ثمين، أخيرا، حين أوقفت شخصا في الثلاثينات من العمر، تبين أنه يقف على رأس مجموعة مشتبه فيهم، أولهم تم ضبطه بمدينة أحفير الحدودية بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة. وقدرت كمية “القرقوبي” بثمانية آلافأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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