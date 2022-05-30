حوادث
إيقاف معتدين على مستشار بالعرائش
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع ما جاء تضمنه مقال بالجريدة تحت عنوان “مستشار ينجو من تصفية جسدية”، ورد فيه أن مستشارا جماعيا بمدينة العرائش نجا من موت محقق بعد اعتداء عليه بآلة حادة من أحد الأشخاص الذي يرتبط بقرابة عائلية مع متهمين في ملفات نهب الرمال. ونقل المقال عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا