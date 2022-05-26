الرياضة
خليلوزيتش: حجي صدمني
وجه الدعوة لـ 24 لاعبا وتحدث عن «الشيشة» والسهرات بالمنتخب وتفادى زياش وحمد الله وجه وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتحب الوطني، الدعوة إلى 24 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس بالمعمورة، انطلاقا من غد (الجمعة)، استعدادا للمباراة الإعدادية أمام الولايات المتحدة الأمريكية في فاتح يونيو المقبل، ومباراتي جنوب إفريقياأكمل القراءة »
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