130 وحدة جديدة ل”سيتي كلوب”

تحتفل مجموعة “سيتي كلوب” الرياضية، بعيد ميلادها الثامن، نهاية ماي الجاري، إذ أعلن جوناتان هاروش، مديرها العام عن افتتاح 100 نادي جديد بهذه المناسبة.

وغيرت المجموعة طريقة عملها بعد تجاوز 40 ناديا، من أجل تطوير خدماتها الرياضية، والانتقال إلى علامة الامتياز.

وأوضحت المجموعة أنها تلقت طلبات كثيرة لافتتاح نواد جديدة، مبرزة أنها “تدمج الشباب المغربي في كل قراراتها، إضافة إلى معظم الافتتاحات التي دشنتها المجموعة، فهي ثمرة استطلاع رأي موجه للمغاربة سواء بالمدينة أو حتى في الحي”.

وأوضح الرئيس المدير العام، “من العيون إلى وجدة عبر العرائش والبيضاء والصويرة وجميع مدن الجنوب، لدينا ووفقا للدراسات ما بين 10 إلى 20 ألف شخص ينقرون للحصول على نادي “سيتي كلوب” بمدينتهم، وهذا هو السبب في أن علامة الامتياز هي الحل الأكثر إثارة للاهتمام”.

وقال المسؤول “قمنا بدمقرطة الرياضة، وأيضا منحنا الناس إمكانية تحسين اللياقة البدنية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى، التي لم يتم تصورها من قبل في نادي … بأسعار تنافسية، تتراوح بين 100 درهم و200 في الشهر”.

وأعلن المسؤول أنه سيتم افتتاح 130 وحدة في نهاية 2023، ستكون مجموعة “سيتي كلوب” واحدة من الرواد في العالم، من حيث عدد المتاجر المفتوحة.