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حوادث

إيقاف‭ ‬متهم‭ ‬بالإتجار‭ ‬في‭ “‬القرقوبي‭” ‬بمكناس

منذ 6 دقائق
تمكنت‭ ‬عناصر‭ ‬فرقة‭ ‬مكافحة‭ ‬العصابات‭ ‬التابعة‭ ‬للمصلحة‭ ‬الولائية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بمدينة‭ ‬مكناس،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬وفرتها‭ ‬مصالح‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬أخيرا،‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لنشاط‭ ‬شخص‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬حيازة‭ ‬وترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭.‬ وجرى‭ ‬إيقاف‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭أكمل القراءة »


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