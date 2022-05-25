حوادث
إيقاف متهم بالإتجار في “القرقوبي” بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا، من وضع حد لنشاط شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيه بتنسيق معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا