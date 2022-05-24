الرياضة
بانون يستأنف التداريب بشروط
نصحه طبيب الأهلي بالتوقف بمجرد شعوره بأي عياء استأنف الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، تداريبه رفقة الفريق، بعد خمسة أشهر من الغياب، بسبب تداعيات «كورونا». ورخص طبيب الأهلي لبانون بالعودة إلى التداريب بشروط صارمة، حسب وسائل الإعلام المصرية. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن طبيب الأهلي طلب من بانونأكمل القراءة »
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