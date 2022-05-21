الرياضة
انقسام بالرجاء
25 منخرطا حضروا لقاء تواصليا وتخوفات من اجتماعات متفرقة قبل الجمع يعيش منخرطو الرجاء الرياضي انقساما كبيرا في الفترة الحالية، بعد إعلان المكتب المسير الحالي برئاسة أنيس محفوظ، تقديم استقالته الجماعية، بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري. ودعا منخرطون للقاء تواصلي أول أمس (الخميس)، بأحد فنادق البيضاء، لم يحضره سوى 25أكمل القراءة »
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