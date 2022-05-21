fbpx
الرياضة

انقسام بالرجاء

منذ 8 دقائق
25 منخرطا حضروا لقاء تواصليا وتخوفات من اجتماعات متفرقة قبل الجمع يعيش منخرطو الرجاء الرياضي انقساما كبيرا في الفترة الحالية، بعد إعلان المكتب المسير الحالي برئاسة أنيس محفوظ، تقديم استقالته الجماعية، بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري. ودعا منخرطون للقاء تواصلي أول أمس (الخميس)، بأحد فنادق البيضاء، لم يحضره سوى 25أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة