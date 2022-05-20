حوادث
سقوط أخطر نصاب بفاس
أودع أخطر نصاب أوهم عدة أشخاص بالتهجير للديار الأوروبية مقابل مبالغ مالية مختلفة، نهاية الأسبوع الماضي، سجن بوركايز، ضاحية فاس، بعدما اعتقلته فرقة مكافحة العصابات بولاية الأمن في إطار البحث في شكايات ضحاياه الذين أوهمهم بالتوسط لهم لتهجيرهم، دون أن يفي بوعوده. وأوقف المتهم البالغ من العمر 35 سنة المبحوثأكمل القراءة »
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