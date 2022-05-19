الرياضة
إصابات وإغماءات في مباراة للسلة
جمهور غفير وفوضى كادت تؤدي إلى فاجعة نجت جماهير مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي لحساب الدورة الثانية من منافسات “بلاي أوف” لكرة السلة من فاجعة أول أمس (الثلاثاء). وشهدت المباراة حضور حشد كبير من جماهير الفريق الطنجاوي، ملأ جنبات القاعة المغطاة بالزياتن، وخيمت حالة من الخوف في إحدى مراحل المباراةأكمل القراءة »
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