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حوادث

سقوط أخطر لصوص بفاس

منذ دقيقتين
أوقفت المصالح الأمنية بفاس، نهاية الأسبوع الماضي، 5 من أخطر اللصوص بالمدينة، أعمارهم بين 19 و30 سنة، أحدهم يلقب ب»السر» مبحوث عنه بموجب 6 مذكرات بحث وطنية لأجل السرقة العنيفة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية. واعتقل المتهم الذي يبلغ 21 سنة، وله سوابقأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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