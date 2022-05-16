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الرياضة

300 مليون للجيش

منذ 15 دقيقة
تصدر ترتيب الأندية الفائزة بالكأس وضمن مشاركة في كأس «كاف» نجح الجيش الملكي في التتويج بلقب كأس العرش، عقب انتصاره على المغرب التطواني بثلاثة أهداف لصفر في المباراة النهائية، التي جمعتهما، أول أمس (السب) بالملعب الكبير في أكادير. وغاب الفريق العسكري عن الفوز بالكأس الفضية منذ 13 سنة، إذ يعودأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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