الرياضة
250 ألف دولار جوائز لالة مريم للتنس
حضور وازن للاعبات دوليات و300 مليون يتابعون الدورة كشفت اللجنة المنظمة للجائزة الكبرى للأميرة لالة مريم ال20 للتنس في الرباط من 14 إلى 21 ماي الجاري، أن قيمة جوائز هذه النسخة تبلغ 250 ألف دولار، كما تتميز بمشاركة لاعبات وازنات. وقال خالد أوطالب، المدير التقني للجائزة، في الندوة المنعقدة الثلاثاءأكمل القراءة »
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