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الرياضة

250 ألف دولار جوائز لالة مريم للتنس

منذ 3 دقائق
حضور وازن للاعبات دوليات و300 مليون يتابعون الدورة كشفت اللجنة المنظمة للجائزة الكبرى للأميرة لالة مريم ال20 للتنس في الرباط من 14 إلى 21 ماي الجاري، أن قيمة جوائز هذه النسخة تبلغ 250 ألف دولار، كما تتميز بمشاركة لاعبات وازنات. وقال خالد أوطالب، المدير التقني للجائزة، في الندوة المنعقدة الثلاثاءأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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