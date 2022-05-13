حوادث
إيقاف مهاجم محل تجاري بمكناس
تفاعلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري ووسائط الاتصال الاجتماعي، يظهر قيام شخص ثلاثيني بتعريض صاحب محل تجاري لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض عبارة عن سيف، حيث باشرت تحريات ميدانية وتقنية أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية سبقأكمل القراءة »
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