الرياضة
مباراة الأسود وليبيريا بالبيضاء
إصابة لوزة تغيبه عن مباريات المنتخب في يونيو حسمت الكنفدرالية الإفريقية في ملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري، المقرر إجراؤها في 13 يونيو المقبل، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تحتضنها كوت ديفوار في 2023. وعلمت “الصباح”، أن “كاف” وافقت علىأكمل القراءة »
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