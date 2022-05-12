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حوادث

ملاحقة‭ ‬ملياردير‭ ‬بسلا‭ ‬بالتزوير

منذ 34 ثانية
المشتكي‭ ‬وخصمه‭ ‬توبعا‭ ‬أمام‭ ‬ابتدائية‭ ‬سلا‭  (‬أرشيف‭)   ‬
استفاد‭ ‬من‭ ‬السراح‭ ‬بكفالة‭ ‬واعتقال‭ ‬خصمه‭ ‬المشتكي‭ ‬وإيداعه‭ ‬السجن‭ ‬وظهور‭ ‬حقائق‭ ‬غريبة‭ ‬ يواجه‭ ‬ملياردير‭ ‬بسلا،‭ ‬جرائم‭ ‬تزوير‭ ‬إقرار‭ ‬يتضمن‭ ‬وقائع‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬واستعماله‭ ‬وقبول‭ ‬شيك‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الضمان،‭ ‬بعدما‭ ‬اقتنع‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بمتابعته،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬316‭ ‬من‭ ‬مدونة‭ ‬التجارة‭ ‬والفصل‭ ‬366‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭.‬ ولجأ‭ ‬المشتكي‭ ‬في‭ ‬وقت‭أكمل القراءة »


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