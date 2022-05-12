حوادث
ملاحقة ملياردير بسلا بالتزوير
استفاد من السراح بكفالة واعتقال خصمه المشتكي وإيداعه السجن وظهور حقائق غريبة يواجه ملياردير بسلا، جرائم تزوير إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله وقبول شيك على سبيل الضمان، بعدما اقتنع قاضي التحقيق بمتابعته، استنادا إلى المادة 316 من مدونة التجارة والفصل 366 من القانون الجنائي. ولجأ المشتكي في وقتأكمل القراءة »
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