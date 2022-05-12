fbpx
أســــــرة

4 نصائح لمواجهة شغب الأطفال

منذ 3 دقائق
تعاني كثير من الأمهات مشكل الشغب عند الأطفال، الأمر الذي يقدم معه المختصون في التربية أربع نصائح لاتباعها، من أجل مواجهته. وتتجلى الخطوة الأولى في تعديل سلوك الطفل المشاغب بوجود القدوة في حياته، إذ يكون الأب والأم هما القدوة له في التعامل بهدوء. أما ثاني خطوة فهي عدم مواجهة الأمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة