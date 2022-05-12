أســــــرة
4 نصائح لمواجهة شغب الأطفال
تعاني كثير من الأمهات مشكل الشغب عند الأطفال، الأمر الذي يقدم معه المختصون في التربية أربع نصائح لاتباعها، من أجل مواجهته. وتتجلى الخطوة الأولى في تعديل سلوك الطفل المشاغب بوجود القدوة في حياته، إذ يكون الأب والأم هما القدوة له في التعامل بهدوء. أما ثاني خطوة فهي عدم مواجهة الأمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا