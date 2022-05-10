fbpx
حوادث

30 سنــة لقـاتـلـي جــارهـما

منذ 24 ثانية
توبعا بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق أب في عقده السابع وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق ابنه وحكمت عليهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة