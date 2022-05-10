حوادث
30 سنــة لقـاتـلـي جــارهـما
توبعا بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق أب في عقده السابع وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق ابنه وحكمت عليهأكمل القراءة »
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