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أرقام مخيـفة بطنجـة
وقائع وصلت إلى حد التنكيل والتمثيل بجثث ضحايا برزت من جديد بطنجة ظاهرة الشذوذ الجنسي، الذي كان يمارسه الأجانب، خلال الفترة الدولية، بحرية تامة، حين كانت المدينة تصنف كأول مركز للمثلية الجنسية في العالم، وتمثل وجهة مفضلة للشواذ الغربيين لممارسة ميولاتهم بحرية تامة وبدون أي رقيب أو حسيب، ما أثارأكمل القراءة »
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