fbpx
وطنية

المعاقون‭ ‬خارج‭ ‬حساب‭ ‬حيار

منذ 9 دقائق
حيار تطمح إلى جيل جديد من الخدمات للفئات الهشة (خاص)
رفضت‭ ‬عواطف‭ ‬حيار،‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬والإدماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأسرة،‭ ‬الاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬دعوات‭ ‬آباء‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الأطفال‭ ‬المعاقين‭ ‬ذهنيا،‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬العالقة،‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلولا‭ ‬نهائية‭ (‬وليس‭ ‬مؤقتة‭) ‬للإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬بتشريد‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭.‬ ورغم‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬الوزيرة‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬آباء‭ ‬وأصدقاء‭ ‬المعاقين‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة