وطنية
المعاقون خارج حساب حيار
رفضت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاستجابة إلى دعوات آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، بعقد اجتماع للتداول في عدد من القضايا والملفات العالقة، وإيجاد حلولا نهائية (وليس مؤقتة) للإشكاليات التي تهدد بتشريد آلاف الأشخاص في وضعية صعبة. ورغم الرسائل التي توصلت بها الوزيرة من جمعية آباء وأصدقاء المعاقينأكمل القراءة »
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