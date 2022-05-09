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وطنية

محامون‭ ‬يراسلون‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي

منذ 4 ثواني
مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ (‬أرشيف‭)‬
أكدوا‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمجلس‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المغرب‭ ‬حول‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة أعلن‭ ‬محامون‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬وأيضا‭ ‬مناهضة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬عن‭ ‬مراسلتهم‭ ‬لجنة‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومنظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬حول‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬صنف‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬135،‭ ‬بمناسبة‭أكمل القراءة »


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