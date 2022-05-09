وطنية
محامون يراسلون مجلس الشيوخ الأمريكي
أكدوا أن لجنة الخارجية بالمجلس اعتمدت على رأي واحد في ترتيب المغرب حول حرية الصحافة أعلن محامون ينتمون إلى جمعية الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية وأيضا مناهضة العنف ضد النساء، عن مراسلتهم لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ومنظمة مراسلون بلا حدود، حول التقرير الذي صنف المغرب في الرتبة 135، بمناسبةأكمل القراءة »
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