الصباح الفني
كنعان تدشن مسجد محمد السادس بالهند
في بادرة غير مسبوقة، دشنت “اليوتوبور” عبير كنعان مسجدا في إحدى القرى الهندية، أطلقت عليه اسم “محمد السادس”، بعد مجهود امتد سنوات، رفعت خلاله التحدي لتحقيق حلم عائلة زوجها. واستقبل سكان القرية كنعان بحفاوة كبيرة، ناهيك عن آلاف المشاهدات في قناتها على “يوتوب” التي تشرف عليها، وتحمل اسم “عبير مغربيةأكمل القراءة »
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