اذاعة وتلفزيون
تكريم بوحمالة في مهرجان الشعر
الرفع من عدد المتوجين ومشاركة شعراء ومثقفين أعلنت جمعية “بادرة للتواصل والتنمية” بالبيضاء عن تنظيم الدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي للشعر والزجل، بين 25 و28 ماي الجاري، الذي يتضمن لقاءات ثقافية وفنية وحفلا لتكريم بعض الفنانين. وقالت الجمعية نفسها إن البيضاء ستعيش “عرسا ثقافيا بامتياز”، الذي تسهر على تنظيمه سنويا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا