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تكريم بوحمالة في مهرجان الشعر

منذ 8 دقائق
الرفع من عدد المتوجين ومشاركة شعراء ومثقفين أعلنت جمعية “بادرة للتواصل والتنمية” بالبيضاء عن تنظيم الدورة السادسة عشرة للمهرجان الدولي للشعر والزجل، بين 25 و28 ماي الجاري، الذي يتضمن لقاءات ثقافية وفنية وحفلا لتكريم بعض الفنانين. وقالت الجمعية نفسها إن البيضاء ستعيش “عرسا ثقافيا بامتياز”، الذي تسهر على تنظيمه سنويا،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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