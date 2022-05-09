اذاعة وتلفزيون
“الولد بيللي” في “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد”، في أول إنتاج مشترك مع استديوهات “MGM” العالمية، عن إطلاق الدراما العالمية الجديدة “الولد بيللي”، والتي تعرض على “شاهد VIP”، مدبلجة إلى العربية، مع ترجمة متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. وتأتي هذه الخطوة كأولى ثمار الشراكة النوعية بين منصة “شاهد” واستديوهات “MGM” التي تتخذ من بيفرلي هيلز بكاليفورنياأكمل القراءة »
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