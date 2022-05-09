الرياضة
19 لاعبا في تجمع منتخب الشاطئ
وجه عمر سيلا، مدرب المنتخب الوطني الشاطئي، الدعوة إلى 19 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي خلال الفترة بين 9 و13 ماي الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة، في الوقت الذي استدعى محترفين فقط، ويتعلق الأمر بياسين كروم، لاعبأكمل القراءة »
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