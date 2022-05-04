حوادث
مواجهات بالرصاص في حي “المغاربة” بسبتة
غضب في المدينة المحتلة والتحقيق في تورط شبكة “المسلحين” أوقفت المصالح الأمنية في سبتة المحتلة شخصين مشتبها في تورطهما في اندلاع مواجهات بالأسلحة النارية في حي “البرنسيبي”، المشهور باسم حي “المغاربة”، وإلحاق خسائر فادحة في صفوف السكان وممتلكاتهم، في حين مازالت تطارد آخرين لهم علاقة بإطلاق النار في المنطقة. واضطرتأكمل القراءة »
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