الرياضة
توربين يحكم نهائي العصبة
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الحكم الفرنسي كليمون توربين، سيحكم نهاية عصبة أبطال أوربا، في ماي المقبل، المقررة في ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس. وعوض ملعب فرنسا، ملعب سان بيترسبورغ الروسية، إذ اختار الاتحاد الأوربي نزع التنظيم من الروس، بسبب الحرب على أوكرانيا. ويعتبر توربين، البالغ من العمر 39 سنة،أكمل القراءة »
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