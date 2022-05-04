fbpx
الرياضة

توربين يحكم نهائي العصبة

منذ 10 دقائق
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الحكم الفرنسي كليمون توربين، سيحكم نهاية عصبة أبطال أوربا، في ماي المقبل، المقررة في ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس. وعوض ملعب فرنسا، ملعب سان بيترسبورغ الروسية، إذ اختار الاتحاد الأوربي نزع التنظيم من الروس، بسبب الحرب على أوكرانيا. ويعتبر توربين، البالغ من العمر 39 سنة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة