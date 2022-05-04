ملف الصباح
التقاعـد… كلفـة الإصـلاح
المشاريع معقدة وسيناريو القطبين يواجه إكراهات التوحيد يشكل إصلاح منظومة التقاعد ملفا استعجاليا بالنظر إلى مخاطر الإفلاس التي تواجه الصناديق، وتهدد معها معاشات المتقاعدين في المستقبل. وفي غياب وضوح الرؤية، يظل الخطاب الحكومي فضفاضا يدعو إلى تكثيف الجهود لإنجاح ورش الإصلاح، وتعبئة كل الشركاء والفاعلين، في الوقت الذي تفتقد الحكومةأكمل القراءة »
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