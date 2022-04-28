حوادث
إيقاف مطلق النار بالدريوش
أفادت مصادر “الصباح” أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بإمزورن، تمكنت أخيرا، من اعتقال سائق سيارة من نوع ” بوجو 309 ” يشتبه تورطه في عملية تبادل إطلاق نار شهدها دوار “إمزاعن ” التابع للجماعة الترابية أربعاء تروكوت بإقليم دريوش الأحد الماضي. وحسب إفادة المصادر ذاتها، فإن عناصر الأمنأكمل القراءة »
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