بانوراما
أجاكس القنيطرة اكتسح جميع المنافسات
“النهيضة”… مؤسس “الفوت صال” 3 شاركنا في دوريات أوربية دون توفرنا على المال محمد الجامعي أو «النهيضة» كما يحلو لزملائه وأصدقائه مناداته، يعد المؤسس الأول لكرة القدم داخل القاعة، ويعود له الفضل في ما وصل إليه هذا النوع الرياضي بالمغرب. عاش مسيرة حافلة بالمغامرات والمؤامرات، قادته للسجن، قبل أن يعادأكمل القراءة »
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