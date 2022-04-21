الرياضة
قرعة “الكان”… المجموعة المتوازنة
أوقعت الأسود أمام «بافانا بافانا» وزيمبابوي مهدد بالإقصاء و14 ماي موعد انطلاق التصفيات سيتبارى المنتخب الوطني في المجموعة الحادية عشرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في 2023. وأوقعت القرعة، التي سحبت، أول أمس (الثلاثاء)، بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات جنوب إفريقياأكمل القراءة »
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