الأولى
طعنة قاتلة داخل مسجد
ملاسنة بين شقيقين بغرفة الوضوء قبيل صلاة العصر انتهت بمأساة تجري مصالح الدرك بتطوان، منذ ثلاثة أيام، أبحاثا لإيقاف متهم بالقتل العمد باستعمال السلاح الأبيض، وحررت مذكرة بحث في حقه، كما تم تعميم صورته على مجموعة من النقط، ولدى أعوان السلطة بقصد إيقافه في أقرب وقت. ولم يعلم، إلى حدودأكمل القراءة »
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