المعهد العالي للدراسات البحرية ينظم النسخة الرابعة لمنتدى المقاولات

تحت رعاية وزارة النقل واللوجستيك، ينظم المعهد العالي للدراسات البحرية النسخة الرابعة لمنتدى المقاولات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 ماي 2022 تحت شعار ” المعهد العالي للدراسات البحرية والقطاع البحري: التحديات والتطلعات القادمة “.

ويأتي هذا الحدث الذي طال انتظاره من قبل الطلاب و الجهات الفاعلة في القطاع البحري ليؤكد رغبة المعهد في بناء شراكات وإدامتها مع مختلف الفاعلين، حيث سيجمع بين مختلف الشركاء و المقاولات العاملة في القطاع.

سيتم خلال هذا الملتقى تنظيم عدة موائد مستديرة إلى جانب توفير فضاء خاص لتبادل الخبرات والتجارب بين المعنيين والطلبة.

وستعرف هذه النسخة حضور السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، و كبار مسؤولين القطاعين العام والخاص من المجالين البحري و المينائي ، وخبراء من المنظمات الدولية،و الأساتذة الباحثين وممثلي الجمعيات المهنية المعنية.

الأهداف المسطرة

● التعريف بالمعهد وبالخريجين لدى الفاعلين السوسيواقتصاديين في المجال البحري و تطبيقاته

● دراسة سبل تشجيع وتعزيز تطور الأنشطة البحرية

● خلق فضاءات للتفكير والتبادل بين مختلف الفاعلين وصناع القرار في ما يخص تكوين المهارات و المؤهلات المرتبطة بالميدان البحري.

أهم محاور المنتدى في نسخته الرابعة

● المعهد في صميم تنمية الاقتصاد الأزرق

● الابتكار و البحث العلمي في خدمة المحيطات

● الجيوستراتيجية البحرية ونموذج التنمية الجديد

● الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030

● كفاءة الطاقة و التأثير الانتكاسي

● فرص العمل بالخارج: بين الواقع و التطبيق