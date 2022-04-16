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حوادث

الحي الصناعي بليساسفة… “الداخل إليه مفقود”

منذ ساعة واحدة
بنيته التحتية وضعف دوريات الأمن يجعلان من ممراته مسرحا لحوادث السرقة والتحرش إذا كان الحي الصناعي بليساسفة يعتبر مصدر عيش ورزق العشرات من الأسر، بفضل تشغيل عمال وعاملات في المعامل والمصانع المتمركزة بالمنطقة، فإنه في الآونة الأخيرة صار شبحا يقض مضجع المستخدمين الذين يقطعون ممرات موحشة تهدد سلامتهم الجسدية وممتلكاتهم،أكمل القراءة »


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