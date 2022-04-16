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كنـون… منشـاوي المغـرب

منذ ساعة واحدة
ابن الحي المحمدي الذي غنى لناس الغيوان والمشاهب قبل أن يهب صوته للمقامات  شد عدد من المصلين الرحال من مسجد الهدى بسيدي مومن إلى مسجد دورة المداكرة في شارع عقبة بن نافع بالحي المحمدي، سائرين في رحاب تلاوة تشد الأنفاس وتخطف الألباب وتصهر الدموع في المقل، يتلوها على المسامع ابنأكمل القراءة »


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