ملف الصباح
كنـون… منشـاوي المغـرب
ابن الحي المحمدي الذي غنى لناس الغيوان والمشاهب قبل أن يهب صوته للمقامات شد عدد من المصلين الرحال من مسجد الهدى بسيدي مومن إلى مسجد دورة المداكرة في شارع عقبة بن نافع بالحي المحمدي، سائرين في رحاب تلاوة تشد الأنفاس وتخطف الألباب وتصهر الدموع في المقل، يتلوها على المسامع ابنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا