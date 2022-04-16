الرياضة
الحسيمة يخفف معاناة لاعبيه
أفاد مصدر مطلع أن رئيس لجنة تسيير شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، صرف جزءا من مستحقات اللاعبين العالقة في ذمة الفريق منذ شتنبر الماضي، عبارة عن راتب شهر، دون منح المباريات التي بلغت 11 منحة. كما صرفت اللجنة ذاتها راتب شهر للطاقم التقني ومستخدمي الفريق، الذي توصل ب 200 ألفأكمل القراءة »
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