الرياضة
فيليكس تعتزل
أعلنت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس، أسطورة ألعاب القوى العالمية، اعتزالها رسميا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية. وفازت فيليكس ب 11 ميدالية أولمبية، وهي الأكثر حصدا للميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية، ما أدخلها التاريخ من بابه الواسع. وبات خبر اعتزال فيليكس الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تلقت التحيةأكمل القراءة »
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