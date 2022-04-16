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الرياضة

 فيليكس تعتزل

منذ 10 دقائق
Allyson Felix mettra fin ‡ sa carriËre en fin de saison
أعلنت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس، أسطورة ألعاب القوى العالمية، اعتزالها رسميا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية. وفازت فيليكس ب 11 ميدالية أولمبية، وهي الأكثر حصدا للميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية، ما أدخلها التاريخ من بابه الواسع. وبات خبر اعتزال فيليكس الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تلقت التحيةأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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