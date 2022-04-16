الرياضة
منتخب الكيك بوكسينغ يستعد ببوزنيقة
يتواصل معسكر المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ والمواي طاي، بمركز الإيواء ببوزنيقة، إلى غاية 17 أبريل الجاري. وأوضح بلاغ للجامعة الجامعة الملكية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة، أن “هذا التربص المغلق، الذي يعرف مشاركة 36 ممارسا، يندرج في إطار البرنامج الذي أعدته اللجنة التقنية الوطنية استعدادا للمشاركة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا