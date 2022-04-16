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الرياضة

بلقشور يقدم خليفته للمنخرطين

منذ ساعتين
بلخدير رئيسا للمكتب المديري لنهضة الزمامرة عقد المكتب المديري لنهضة الزمامرة اجتماعا موسعا بقاعة الندوات بملعب الشهيد أحمد شكري للتداول بخصوص الرئيس المقبل، خلفا لعبد السلام بلقشور. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الرئيس المستقيل قدم خليفته للمنخرطين والإداريين، ويتعلق الأمر بالشاب نبيل بلخدير، الذي يشرف في الوقت الرهن علىأكمل القراءة »


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