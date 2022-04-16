الرياضة
بلاتيني وبلاتر أمام القضاء مجددا
ذكرت صحف فرنسية وسويسرية، أن جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوربي “يويفا”، سيمثلان مجددا أمام القضاء السويسري بين 8 يونيو المقبل و22 منه، بتهم الاحتيال والنصب، بسبب دفعة مالية مشبوهة، تعود ل 2015. وتلاحق المحكمة السويسرية، بلاتيني وبلاتر، بسوء الإدارةأكمل القراءة »
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