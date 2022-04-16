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الصباح الفني

شرف‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا

منذ ساعتين
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬بأوربا،‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬محطاتها‭ ‬بلجيكا،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬موعد‭ ‬يوم‭ ‬رابع‭ ‬عشر‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬جمهورها‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية‭.‬ وبدأت‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لحفلها‭ ‬ببلجيكا‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ “‬أحبائي‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬ترقبوني‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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