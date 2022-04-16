الصباح الفني
شرف في جولة بأوربا
تستعد الفنانة سعيدة شرف للقيام بجولة فنية بأوربا، والتي ستكون من بين محطاتها بلجيكا، إذ سيكون لها موعد يوم رابع عشر ماي المقبل مع جمهورها من أبناء الجالية المغربية والعربية. وبدأت شرف في الترويج لحفلها ببلجيكا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت “أحبائي في بلجيكا ترقبوني فيأكمل القراءة »
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