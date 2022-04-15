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“سير حتى تجي” في وجه موتى!

منذ ساعتين
منع ثلاث جثث من الدفن بمقبرة الغفران بالبيضاء عصرا بمبرر “سالينا الخدمة” رغم الحصار الجوي المفروض على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتعقيدات الإدارية والإجراءات الصارمة بالمطارات، نقلت جثة طالب مغربي بسلاسة إلى أرض الوطن، لكن عندما وصلت إلى مثواها الأخير بمقبرة الغفران بالبيضاء، حيث سترتاح راحة أبدية بعد رحلةأكمل القراءة »


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