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خاص

المدينة العتيقة… ورش ملكي لترميم المـآثر

منذ 3 ساعات
تعزيز المدارات السياحية بالمدينة والارتقاء بجمال الفضاءات التاريخية حميد بن التهامي (مكناس) / تصوير: أحمد العلوي لمراني في سياق الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للتراث التاريخي وتعزيز البنيات الثقافية بمكناس، أوشكت أشغال تأهيل وترميم العديد من المعالم التاريخية التي تزخر بها العاصمة الإسماعيلية على الانتهاء، خاصة في المدينة العتيقة. وتأتي هذهأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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