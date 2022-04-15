حوادث
اعتقال متورطين في دعارة “المساج”
المحل لا يبعد عن محكمة تمارة سوى بـ 200 متر والمداهمة جرت يومين قبل رمضان أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، شبكة للدعارة تستعمل محلا للتدليك وكرا لها داخل عمارة سكنية بحي الوفاق، لا يبعد عن بناية المحكمة الابتدائيةأكمل القراءة »
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