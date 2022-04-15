حوادث
30 سنـة لمتهـم بالقتـل بالحسيمـة
اعترف في جميع مراحل التحقيق بالمنسوب إليه ودفاعه يبرر فعله الإجرامي بتعرضه للاستفزاز قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة متهم وحكمت عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والجرح باستعمال السلاح.أكمل القراءة »
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