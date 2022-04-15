fbpx
حوادث

30 سنـة لمتهـم بالقتـل بالحسيمـة

منذ 4 ساعات
اعترف في جميع مراحل التحقيق بالمنسوب إليه ودفاعه يبرر فعله الإجرامي بتعرضه للاستفزاز قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة متهم وحكمت عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والجرح باستعمال السلاح.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة