حوادث
سرقة 11 مليونا من فيلا أستاذة بتطوان
تسارع عناصر الشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، الزمن من أجل الوصول إلى فك لغز جريمة السطو التي كانت إحدى الفيلات بالحي الإداري مسرحا لها ليلة الأحد الماضي. وحسب ما توصلت به «الصباح»، فإن منفذ عملية السطو على الفيلا الواقعة بالحي الذي يعرف باسم «حي الولاية»، اغتنم خروج أصحابها إلى المسجدأكمل القراءة »
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