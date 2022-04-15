وطنية
تهيئة هضبة عكراش تثير الجدل
الحياني يدافع عن العدالة العقارية وحماية حقوق صغار الملاكين أثار مشروع تهيئة هضبة عكراش بالرباط نقاشا داخل مجلس الرباط، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة الاثنين الماضي، بين الأغلبية التي تقودها التجمعية أسماء أغلالو، ومكونات المعارضة، ممثلة في فدرالية اليسار والعدالة والتنمية. وانتقد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار المشروع، مؤكداأكمل القراءة »
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