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وطنية

تهيئة‭ ‬هضبة‭ ‬عكراش‭ ‬تثير‭ ‬الجدل‭ ‬

منذ 4 ساعات
عمر الحياني (عبد المجيد بزيوات)
الحياني‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬العقارية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬صغار‭ ‬الملاكين‭ ‬ أثار‭ ‬مشروع‭ ‬تهيئة‭ ‬هضبة‭ ‬عكراش‭ ‬بالرباط‭ ‬نقاشا‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الرباط،‭ ‬خلال‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المنعقدة‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بين‭ ‬الأغلبية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬التجمعية‭ ‬أسماء‭ ‬أغلالو،‭ ‬ومكونات‭ ‬المعارضة،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬والعدالة‭ ‬والتنمية‭.‬ وانتقد‭ ‬عمر‭ ‬الحياني،‭ ‬مستشار‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬المشروع،‭ ‬مؤكدا‭أكمل القراءة »


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