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بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الانخفاض
افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الانخفاض.
وقد تأثرت تداولات البورصة بالأداء المتدني لمؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، والذي تراجع بنسبة 0,22% ، ليستقر عند 12.897,46 نقطة.
وبدوره، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,23% مستقرا عند 1.044,32 نقطة .
وكذلك الشأن بالنسبة للمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، الذي تراجع هو الآخر بنسبة 0,26% منتقلا الى 972,59 نقطة.
ويشار إلى أن مؤشر مازي حقق في جلسة الإغلاق لتداولات، أمس الخميس، ربحا بنسبة 0,25% منتقلا الى 12.926,36 نقطة.