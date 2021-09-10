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مقعد بشق الأنفس لبوانو
حصل عبد الله بوانو، مرشح «بيجيدي» بمكناس، على مقعد بشق الأنفس، بعد أن احتل الرتبة السادسة والأخيرة ب7387 صوتا، في الوقت الذي حصل عبد الواحد الأنصاري، عن حزب الاستقلال على 29168 صوتا، وبدر طاهري عن حزب الأحرار 28140 صوتا، وعبد القادر البريكي عن الحركة الشعبية 22588 صوتا، وعباس المغاري عنأكمل القراءة »
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