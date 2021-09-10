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“البام” يهيمن على انتخابات آسفي
تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة، الرتبة الأولى في نتائج الانتخابات التشريعية، إذ حصل وكيل اللائحة محمد كريم على 32226 صوتا، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على 20966، في حين حصل عادل السباعي وكيل لائحة الحركة الشعبية على 18406. وحصل محمد الحيداوي وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، الذي ترشح في الدقائق الأخيرةأكمل القراءة »
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